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10.03.2020 - 07:00 |

Chris Rock ve Megalyn Echikunwoke ayrıldı!

Chris Rock ve Megalyn Echikunwoke, dört yıllık aşklarını noktaladıklarını açıkladı.

Chris Rock ve Megalyn Echikunwoke ayrıldı!

Chris Rock ve Megalyn Echikunwoke, dört yıllık aşklarını noktaladıklarını açıkladı. Page Six’in haberine göre, 55 yaşındaki komedyen ve 36 yaşındaki aktrisin, 2016 yılında 18 yıllık eşini üç ayrı kadınla aldattığı için boşanan Rock’ın, evlilik istemediği için böyle bir karar aldığı bildirilirken, ikiliden ayrılıkla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi.

Magazin Haberleri Bülteni (10 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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