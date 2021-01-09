09.01.2021 - 19:07 |
Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında? Survivor Ayşe Yüksel mesleği ne?
Survivor 2021'nin dikkat çeken isimlerinden olan Ayşe Yüksel kimdir? Gönüllüler takımında yer alan Ayşe Yüksel yarışmanın iddialı isimlerinden. Peki, Ayşe Yüksel kaç yaşında, mesleği ne? İşte Survivor 2021'in Gönüllüler takımında yer alan Ayşe Yüksel ile ilgili detaylar...
Ayşe Yüksel kimdir? Survivor 2021 yarışmacılarından olan Ayşe Yüksel dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yarışmanın iddialı isimlerinden olan Ayşe Yüksel'in hayatı ve kariyeri ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. İşte Survivor Ayşe'nin merak edilenleri...
SURVİVOR AYŞE YÜKSEL KİMDİR?
23 Mayıs 2000 doğumlu olan Ayşe Yüksel üniversite öğrencisidir. Düzce Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi olan Ayşe Yüksel sporla içli dışlıdır. Ortaokulda masa tenisi eğitimi alan Ayşe Yüksel 7. sınıfta haltere başlamıştır. Türkiye'de 3. olmuştur. Daha sonra voleybolla ilgilenen Yüksel mahalli ligde 6 yl boyunca oynamıştır.