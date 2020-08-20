20.08.2020 - 16:56 |
Ayşecan Tatari'den hamilelik pozu
'Çocuklar Duymasın' dizisiyle tanıdığımız Ayşecan Tatari, anne olmak için gün sayıyor. Tatari, eşiyle pozunu "Etim etine değende, elimi karnına koyan da. Bebek kıpır kıpır kıpırdar" notuyla paylaştı.
'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile New York'ta nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde 3 yılı geride bırakan çift, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.
"BEBEK KIPIR KIPIR KIPIRDAR"
Ünlü oyuncu hamileliğinde 7 ayı geride bıraktı. Bir süredir eşi ile Bodrum'da yaşayan Ayşecan Tatari, hamilelik pozunu takipçileriyle paylaştı. Tatari paylaşımına; "Etim etine değende, elimi karnına koyan da... Bebek kıpır kıpır kıpırdar.” notunu düştü.
"YEDİ AY İÇİN TEŞEKKÜRLER KÜÇÜK KIZ"
31 yaşındaki Ayşecan Tatari, geçtiğimiz günlerde verdiği karnı burnunda pozuna "Geçtiğimiz 7 ay için teşekkürler küçük kız" notunu düşmüştü.
Bergüzar Korel'den, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkürOyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından SMA hastaları için yardım çağrısında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, o çağrıya kayıtsız kalmadı. Korel, iki bakan için de bir teşekkür videosu paylaştı.