Ayşecan Tatari'den hamilelik pozu

'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile New York'ta nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde 3 yılı geride bırakan çift, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

"BEBEK KIPIR KIPIR KIPIRDAR"

Ünlü oyuncu hamileliğinde 7 ayı geride bıraktı. Bir süredir eşi ile Bodrum'da yaşayan Ayşecan Tatari, hamilelik pozunu takipçileriyle paylaştı. Tatari paylaşımına; "Etim etine değende, elimi karnına koyan da... Bebek kıpır kıpır kıpırdar.” notunu düştü.

"YEDİ AY İÇİN TEŞEKKÜRLER KÜÇÜK KIZ"

31 yaşındaki Ayşecan Tatari, geçtiğimiz günlerde verdiği karnı burnunda pozuna "Geçtiğimiz 7 ay için teşekkürler küçük kız" notunu düşmüştü.