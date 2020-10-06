MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ayşecan Tatari'den karnı burnunda poz
06.10.2020 - 13:09 |

Ayşecan Tatari'den karnı burnunda poz

Oyuncu Edip Tepeli ile evli olan 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Ayşecan Tatari, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Ayşecan Tatari'den karnı burnunda poz
ABONE OL

Meslektaşı Edip Tepeli ile 2017 yılında New York'ta evlenen Ayşecan Tatari, şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Kız çocuğu dünyaya getirecek olan Tatari, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

31 yaşındaki oyuncunun "İçeride pazar kahvaltısı dansı var" notunu düştüğü paylaşıma takipçilerinden beğeni yağdı.

Ayşecan Tatariden karnı burnunda poz

Magazin Haberleri Bülteni (6 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gamze Erçel'den Aylin Mavi paylaşımı

Gamze Erçel'den Aylin Mavi paylaşımı

MasterChef'te Mavi takımın kaptanı kim oldu? Kaptanlık düellosunu hangi isim kazandı?

MasterChef'te Mavi takımın kaptanı kim oldu? Kaptanlık düellosunu hangi isim kazandı?

Kobra Murat kimdir, kaç yaşında? Kobra Murat'ın gerçek ismi nedir?

Kobra Murat kimdir, kaç yaşında? Kobra Murat'ın gerçek ismi nedir?

Sefirin Kızı 23. bölüm fragmanı! Nare, Sancar'a hesap soruyor...

Sefirin Kızı 23. bölüm fragmanı! Nare, Sancar'a hesap soruyor...

Sıradaki Haber