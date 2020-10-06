Ayşecan Tatari'den karnı burnunda poz

Meslektaşı Edip Tepeli ile 2017 yılında New York'ta evlenen Ayşecan Tatari, şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Kız çocuğu dünyaya getirecek olan Tatari, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

31 yaşındaki oyuncunun "İçeride pazar kahvaltısı dansı var" notunu düştüğü paylaşıma takipçilerinden beğeni yağdı.