Ayşenur İşlek kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda yarışmacısı Ayşenur İşlek biyografisi

Doya Doya Moda ikinci sezon resmen başladı. TV8 ekranında yayınlanan gündüz kuşğı programı olan Doya Doya Moda yarışmasında yeni yarışmacılar arasında yer alan Ayşenur İşlek kimdir sorusu yarışmayı takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Ayşenur İşlek kimdir, aslen nereli?

AYŞENUR İŞLEK KİMDİR?

Aslen Kayserili İstanbul'da doğup büyüyen Ayşenur İşlek, 22 yaşında 1.70 boyunda ve 90 kilo olan bir çocuk annesi ve 44-46 beden giyiniyor. Ayşenur, iddalı açıklamalarda bulundu ve "Bu yarışmadaki hedefim sezon sonuna kadar burada kalmak, büyük ödülü kazanmak kapalı kadınları temsil etmek ve buradan güler yüzümle ayrılmak." ifadelerini kullandı.