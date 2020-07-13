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13.07.2020 - 15:14 |

Ayşenur İşlek kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda yarışmacısı Ayşenur İşlek biyografisi

Ayşenur İşlek, Doya Doya Moda ikinci sezon yarışmacıları arasında yer alıyor. İlk sezonu ile büyük yankı uyandıran Doya Doya Moda yarışmasında ilk sezonu kazanan isim geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Yeni sezona yeni yarışmacılar ile başlayan Doya Doya Moda yarışmasında bedeni ile barışık büyük beden kadınlar yarışıyor. Peki Ayşenur İşlek kimdir, kaç yaşında?

Ayşenur İşlek kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda yarışmacısı Ayşenur İşlek biyografisi
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Doya Doya Moda ikinci sezon resmen başladı. TV8 ekranında yayınlanan gündüz kuşğı programı olan Doya Doya Moda yarışmasında yeni yarışmacılar arasında yer alan Ayşenur İşlek kimdir sorusu yarışmayı takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Ayşenur İşlek kimdir, aslen nereli?

AYŞENUR İŞLEK KİMDİR?

Aslen Kayserili İstanbul'da doğup büyüyen Ayşenur İşlek, 22 yaşında 1.70 boyunda ve 90 kilo olan bir çocuk annesi ve 44-46 beden giyiniyor. Ayşenur, iddalı açıklamalarda bulundu ve "Bu yarışmadaki hedefim sezon sonuna kadar burada kalmak, büyük ödülü kazanmak kapalı kadınları temsil etmek ve buradan güler yüzümle ayrılmak." ifadelerini kullandı.

Eda Taşpınar'dan 90 yaşındaki anneannesine teşekkürSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Eda Taşpınar, Instagram hesabından 90 yaşındaki anneannesinin videosunu paylaştı. Anneannesinin enerji dolu videosu kısa sürede beğeni topladı.
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Cadde Yazarları

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