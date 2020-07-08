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08.07.2020 - 09:13 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Azra Akın: Huzur buluyorum

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Ayak üstü gazetecilerle sohbet eden Akın'ın şıklığı dikkat çekti.

Azra Akın: Huzur buluyorum
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Son dönemlerde sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Azra Akın, "Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak bana huzur veriyor" dedi.

Tescilli güzel, iş insanı Erdoğan Uludağ ile birlikte geçtiğimiz aylarda cezaevini ziyaret etmiş ve burada anneleriyle kalan 40 çocuğu bir günlüğüne dışarı çıkartarak bu çocuklarla ilgili farkındalık sağlanmasına destek vermiş ve toplumun büyük takdirini kazanmıştı. 

Magazin Haberleri Bülteni (8 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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