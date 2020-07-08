Azra Akın: Huzur buluyorum

Son dönemlerde sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Azra Akın, "Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak bana huzur veriyor" dedi.

Tescilli güzel, iş insanı Erdoğan Uludağ ile birlikte geçtiğimiz aylarda cezaevini ziyaret etmiş ve burada anneleriyle kalan 40 çocuğu bir günlüğüne dışarı çıkartarak bu çocuklarla ilgili farkındalık sağlanmasına destek vermiş ve toplumun büyük takdirini kazanmıştı.