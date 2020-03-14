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14.03.2020 - 10:47 |

Azra Akın'ın son fotoğrafına takipçilerinden eleştiri

Azra Akın sosyal medya hesabından çocuğuyla birlikte park eğlencesi yaparken çekilmiş bir fotoğrafını 'Çocukla çocuk olmak' notuyla paylaşınca tepkilere sebep oldu.

Azra Akın'ın son fotoğrafına takipçilerinden eleştiri

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Azra Akın sık sık çocuğu ve ailesiyle çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor. Azra Akın son olarak, oğluyla parkta salıncaklarda çekilen bir fotoğrafını paylaşınca eleştiri konusu oldu.

Akın’ın ‘çocukla çocuk olmak’ notuyla paylaştığı kare çok sayıda beğeni alırken bu fotoğrafa gelen ‘o salıncak sizin binmenize uygun değil, onu kıracaksınız’ şeklindeki bir paylaşım pek çok Azra Akın takipçisinin tepkisini çekti.

Eleştirenlerin yanı sıra Azra Akın'a destek olanlar da oldu. Kendilerinin de salıncağa bindiğini söyleyen takipçileri, Azra’nın mutluluğunu kıskanmayın’ şeklinde yorumlar yaptılar.

 

Magazin Haberleri Bülteni (14 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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