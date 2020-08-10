Baba şefkati arıyor

Öykü Gürman, TV100’de ekrana gelen Deniz Akkaya ve Uzm. Dr. Yusuf Topal’ın sunduğu ‘Biz Bize’ programına konuk oldu. Fatih İçmeli’yle evlilik hazırlığında olan şarkıcı, “Annem-babam 11 yaşındayken boşandılar. Baba eksikliğini çok yaşamış biriyim. Dolayısıyla erkek arkadaşımın bu anlamda

o şefkatine, bir kadın olarak her zaman ihtiyacım olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Estetiğe de karşı olmadığını belirten Gürman, “Ciltte lekelenme ya da yağlanma olunca vitamin enjeksiyonu yaptırıyorum. Çok mimikli konuştuğum ve şarkı söylerken kafa sesini kullandığım için alın bölgemde ciddi kırışıklar oluştu. Onun için botoks uygulaması tercih ediyorum. ’Sen Anlat Karadeniz’ dizisi öncesi burun estetiği yaptırmayı düşündüm ama yönetmenim Osman Sınav, istemedi” dedi.