Babadan oğula…

Faruk Saraç’ın 28 yaşındaki oğlu Orhun Faruk Saraç, kariyerindeki ilk koleksiyonunu eylül ayında görücüye çıkarmanın hazırlığını yapıyor. Üniversite eğitimini Milano Instituto Marangonî’de moda ve pazarlama, master’ını ise Toronto’da pazarlama üzerine yapan Orhun Bey, kreasyonunun çekimlerini gerçekleştirerek, tasarımların koronadan dolayı defileyle tanıtılmayacağını belirtti.