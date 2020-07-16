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HaberlerMagazin Haberleri Babadan oğula…
16.07.2020 - 07:00 |

Babadan oğula…

Faruk Saraç’ın 28 yaşındaki oğlu Orhun Faruk Saraç, kariyerindeki ilk koleksiyonunu eylül ayında görücüye çıkarmanın hazırlığını yapıyor.

Babadan oğula…
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Faruk Saraç’ın 28 yaşındaki oğlu Orhun Faruk Saraç, kariyerindeki ilk koleksiyonunu eylül ayında görücüye çıkarmanın hazırlığını yapıyor. Üniversite eğitimini Milano Instituto Marangonî’de moda ve pazarlama, master’ını ise Toronto’da pazarlama üzerine yapan Orhun Bey, kreasyonunun çekimlerini gerçekleştirerek, tasarımların koronadan dolayı defileyle tanıtılmayacağını belirtti.

Gianluca Vacchi bebeğinin cinsiyetini böyle öğrendiSosyal medya fenomeni Gianluca Vacchi, sosyal medya hesabından baba olacağını duyurmuştu. 350 milyon sterlin serveti olan Vacchi, bebeğin cinsiyetini ise helikopterden boşaltılan boya ile öğrendi.
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Cadde Yazarları

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