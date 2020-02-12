12.02.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER
İbrahim Büyükak: Filmde babamdan esinlendim
İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin ve Safa Sarı’nın başrolünü paylaştığı ‘Bayi Toplantısı’ filminin basın toplantısı, Beykoz Kundura Sinema Salonu’nda düzenlendi.
İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin ve Safa Sarı’nın başrolünü paylaştığı ‘Bayi Toplantısı’ filminin basın toplantısı, Beykoz Kundura Sinema Salonu’nda düzenlendi. Büyükak, “Babam beyaz eşyacıydı ve sürekli bayi toplantılarından bahsederdi. Konuyu biraz suç komedisine çevirdim” dedi.