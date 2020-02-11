‘Babamın isminin geçtiği yerde para yağıyor’

Levent Dörter, önceki akşam Ataşehir’de sahne aldı. Sevilen parçalarını art arda söyleyen şarkıcıyı dinleyenler arasında sevgilisi Dilan Çıtak da vardı. Levent Dörter, önceki akşam Ataşehir’de sahne aldı. Sevilen parçalarını art arda söyleyen şarkıcıyı dinleyenler arasında sevgilisi Dilan Çıtak da vardı. Babası İbrahim Tatlıses’in ‘Bir Ayrılık Şarkısı’ ve ‘Haydi Söyle’ isimli parçalarını kendi tarzında seslendiren Çıtak, şampanya yağmuruna tutuldu. Şarkıcı, “Babamın isminin geçtiği her yerde para yağıyor. Oturduğu yerden kazandırıyor” dedi ve ekledi: “İki ay içerisinde en sevilen 10 şarkısını cover olarak çıkarıyorum.”