Babanın gurur günü

Tıp dünyasının önde gelen isimlerinden göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Murat Öncel’in ikiz kızlarından Damla Öncel, dedesi ve babası gibi tıp alanında ilerliyor. Damla Hanım, hafta sonunda Amerika’daki Ucla Üniversitesi Biyokimya Bölümü’nden mezun oldu. Şimdi aynı üniversitenin tıp fakültesine girmek isteyen üçüncü kuşağın bu başarısı, Öncel Ailesi’nde memnuniyet yarattı.