MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Babanın gurur günü
16.06.2020 - 07:00 |

Babanın gurur günü

Tıp dünyasının önde gelen isimlerinden göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Murat Öncel’in ikiz kızlarından Damla Öncel, dedesi ve babası gibi tıp alanında ilerliyor.

Babanın gurur günü
ABONE OL

Tıp dünyasının önde gelen isimlerinden göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Murat Öncel’in ikiz kızlarından Damla Öncel, dedesi ve babası gibi tıp alanında ilerliyor. Damla Hanım, hafta sonunda Amerika’daki Ucla Üniversitesi Biyokimya Bölümü’nden mezun oldu. Şimdi aynı üniversitenin tıp fakültesine girmek isteyen üçüncü kuşağın bu başarısı, Öncel Ailesi’nde memnuniyet yarattı.

Cansu Tosun anne olmak için gün sayıyorGökçe Bahadır, Leyla Lydia Tuğutlu ve Begüm Akkaya hafta sonu doğumuna sayılı günler kalan Cansu Tosun'u ziyaret etti.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kıral kutlama

Kıral kutlama

Başta sağlık!

Başta sağlık!

Kilolarıyla şaşırttı

Kilolarıyla şaşırttı

Barış Manço’yu andılar

Barış Manço’yu andılar

Sıradaki Haber