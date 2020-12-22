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22.12.2020 - 07:00 |

Bacaklar ikiye böldü

Göcek’te olan Naz Elmas’ın tekneden paylaştığı fotoğraf hayranlarını ikiye böldü.

Bacaklar ikiye böldü
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SEÇKİN ŞENVARDAR

Bacaklarının ince olduğu görülen oyuncuya takipçileri, “Fotoşop biraz fazla kaçmış. Bacakları yok” ve “Kadının ayakları çok zayıflamış” gibi mesajlar gönderdi.

Coşkun Sabah'ın ses kaydı yayınlandı!Şarkıcı Coşkun Sabah’ın Posta gazetesine verdiği röportajında kızı Roza Sabah'ın bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı büyük tepki çekti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında, 68 yaşındaki sanatçı ile yapılan röportajın ses kayıtları yayımlandı.
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Cadde Yazarları

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