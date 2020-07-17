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17.07.2020 - 07:00 | | Ali KESER

Bade İşçil oğluyla kanoda

Normalleşmenin başlamasıyla Bodrum'a tatile giden Bade İşçil, oğlu Azur ile kanoya binerken objektiflere yansıdı.

Bade İşçil oğluyla kanoda
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Oyuncu Bade İşçil, ailesiyle Bodrum tatiline devam ediyor. Annesi ve oğlu ile tatil yapan İşçil, önceki gün Gündoğan'da oğlu Azur ile kanoya binerken görüntülendi.

Uzun süre dolaşan anne-oğul, su altındaki balıkları da izledi. Bade İşçil, yorulunca küreği Azur'a vermeye çalıştı. Azur, 'Ben böyle iyiyim' diyerek annesini geri çevirdi.

Bindiği kanoyu iskeleye kendi yerleştiren 36 yaşındaki oyuncu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Bade İşçil oğluyla kanoda

Ata Demirer menemenin püf noktasını anlattıSosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ata Demirer, son videosunda takipçilerine menemen yapmanın püf noktalarını anlattı. Menemeni kıymalı sevdiğini söyleyen Demirer, kendi tarzında uyarılarda bulundu.
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Cadde Yazarları

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