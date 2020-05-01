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01.05.2020 - 14:52 |

Badem Şekeri 4 filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Badem Şekeri filmi

Badem Şekeri 4 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşacak. Serinin ilk üç filminin ardından çekilen Badem Şekeri 4 filmini izleyecek olan vatandaşlar filmin konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki Badem Şekeri 4 filminin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

Badem Şekeri 4 filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Badem Şekeri filmi

Bu akşam ekrana gelecek olan Badem Şekeri 4 filminin konusu ve oyuncu kadrosu filmi izlemeyi düşününen izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Badem Şekeri 4 filminde neler yaşanıyor. Filmi konusu ve oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor*

BADEM ŞEKERİ 4 FİLMİ KONUSU

Ayşe’nin Yüksek lisansa kabul edilmesi Mehmet’i bir yandan sevindirir bir yandan üzer. Aşıkların arasına yine bir engel girmiştir. İstanbul’a giden Ayşe kısa bir süreliğine köye döner. Otogar’da Doktor’u göremeyen Ayşe hayal kırıklığına uğrasa da onu bekleyen çok büyük bir sürpriz vardır.

Ayşe’nin kısa bir süre sonra İstanbul’a döneceğini öğrenen Mehmet Şeker, onu yanında tutmak için planlar yapmaya başlar. O kadar çaresiz durumdadır ki Muhtar Bahri’den bile yardım ister. Planlarının hiç biri işe yaramayınca soluğuÜmmü hala’nın yanında alır. Ümmü hala ikisinden Sevdalım çiçeğini bulmasını ister. Mehmet ve Ayşe’yi aşklarının sınandığı uzun bir yolculuk beklemektedir.

BADEM ŞEKERİ 4 FİLMİ OYUNCU KADROSU

Alper Saldıran

Burcu Özberk

Mehmet Atay

Burcu Altın

Eyşan Özhim yer alıyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz ve Aydın Bulut yer alıyor

 

 

 

Magazin Haberleri Bülteni (1 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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