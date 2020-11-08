MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘Bağımsızlık her zaman moda’
08.11.2020 - 07:00 |

‘Bağımsızlık her zaman moda’

Arzu Sabancı, Yeşilay Dergisi kasım sayısının kapağını tasarladı.

‘Bağımsızlık her zaman moda’
ABONE OL

Arzu Sabancı, Yeşilay Dergisi kasım sayısının kapağını tasarladı. Modaya duyduğu tutkuyla bilinen ve tasarımını da buradan yola çıkarak hazırlayan iş insanı, eskizlerini “Bağımsızlık her zaman moda” mottosuyla derginin kapağına taşıdı. Yeşilay’ın 100 yıldır bağımlılıklar konusunda değerli çalışmalar yürüttüğünü belirten Sabancı, “Ben de ailem ve arkadaşlarım tarafından ‘tam bir Yeşilaylı’ olarak anılıyorum ve bundan da gurur duyuyorum. Bağımsızlığın her zaman moda olduğunu vurgulamak istiyorum” dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (7 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Görüntüler itici geldi’

‘Görüntüler itici geldi’

Favorisi varmış!

Favorisi varmış!

‘Anne güçlü olursa...’

‘Anne güçlü olursa...’

‘Bağımsızlık her zaman moda’

‘Bağımsızlık her zaman moda’

Sıradaki Haber