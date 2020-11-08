Arzu Sabancı, Yeşilay Dergisi kasım sayısının kapağını tasarladı. Modaya duyduğu tutkuyla bilinen ve tasarımını da buradan yola çıkarak hazırlayan iş insanı, eskizlerini “Bağımsızlık her zaman moda” mottosuyla derginin kapağına taşıdı. Yeşilay’ın 100 yıldır bağımlılıklar konusunda değerli çalışmalar yürüttüğünü belirten Sabancı, “Ben de ailem ve arkadaşlarım tarafından ‘tam bir Yeşilaylı’ olarak anılıyorum ve bundan da gurur duyuyorum. Bağımsızlığın her zaman moda olduğunu vurgulamak istiyorum” dedi.