BAĞIŞ MARATONU!

Bu hafta sonu düzenlenecek ‘N Kolay 42. İstanbul Maratonu’ için heyecan dorukta. Binlerce sporcunun katılım göstereceği etkinlikte, sosyal sorumluluk adına da anlamlı projelere imza atılacak. Organizasyona, Kansersiz Yaşam Derneği olarak, ‘BİRLİKTE İYİLEŞELİM Yaşam Desteği-Aile Yardımı’ faaliyetiyle, kanser hastası sahibi aileler için katıldıklarını belirten dernek başkanı Dida Kaymaz, “Kalbimizi yıkıp geçen İzmir depreminden sonra derneğin yeni dönem asbaşkanı

Avukat Fırat Namlı ve destekçimiz Begüm Özer, elde edilen gelirle depremden zarar görmüş kanser hastası ailelere yardım edeceklerini duyurdular” diye konuştu. Öte yandan görme engelli çocukların eğitimine maddi güç katmayı hedefleyen Parıltı Derneği Başkanı Neşe Gönül ve destekçilerden Hande Sezer Pekcan, ‘Parıltı Çocukları İçin Koşuyoruz’ mottosuyla performans göstererek, miniklerin geleceğine ışık tutacak.

‘Birlikte iyileşelim’

Kansersiz Yaşam Derneği yeni dönem asbaşkanı Avukat Fırat Namlı: “İzmir depreminde zarar görmüş tüm kanser hastası ihtiyaç sahipleri için koşma zamanı... İşte bu nedenle, doğum günüm 7 Kasım’da (bugün) İstanbul Maratonu’nda derneğimizin ‘Birlikte iyileşelim!’ projesi için iyilik peşinde koşarak, adımlarıma anlam katacağım.”