Bahadır’dan uyarı

Gökçe Bahadır, koronavirüs konusunda herkesi dikkatli olmaya çağırdı. Alfemo’nun yüzü olan oyuncu, “Yeniden eve kapanmamak için önlemleri sıkı şekilde uygulamalıyız. Ben de herkes gibi karantina dönemini evimde geçirdim, daha sonra da tatile çıktım” dedi. Bahadır işlerinin yeniden açılmaya başladığını belirterek, “Umarım her şey pandemiden önceki dönemden iyi olur, herkes sağlıkla işinin başına geçer” diye konuştu.