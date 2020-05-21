21.05.2020 - 07:37 |
Bahar Åžahin'den karantina isyanÄ±
Corona virÃ¼s nedeniyle kendini evinde karantinaya alan genÃ§ oyuncu Bahar Åžahin, bu duruma isyan etti.
Sosyal medyayÄ± oldukÃ§a aktif kullanan Bahar Åžahin, son paylaÅŸÄ±mÄ±yla dikkat Ã§ekti. GÃ¼zel oyuncu,Â Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ±nÄ± "Bitmez mi bu karantina?" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼. Åžahin'inÂ takipÃ§ilerinden destek mesajlarÄ± geldi.Â
Larissa Gacemer: Sizi üzmek istemedim, farkÄ±ndalÄ±k yaratmak istedimEski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan BrezilyalÄ± model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmÄ±yorsun?" sorularÄ±ndan sÄ±kÄ±larak, "ÇocuÄŸum olmuyor. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmÄ±ÅŸ" sözleriyle isyan etmiÅŸti. Gacemer son paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "LuÌˆtfen benim icÌ§in uÌˆzuÌˆlmeyin. Videoyu sizi uÌˆzmek icÌ§in paylasÌ§madÄ±m, farkÄ±ndalÄ±k yaratmak icÌ§in paylasÌ§tÄ±m" dedi.