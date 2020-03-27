Bahçede buz hokeyi

Dünyaca ünlü takı tasarımcısı Milka Karaağaçlı İnce ve eşi Deniz İnce, koronavirüs salgını nedeniyle yapılan ‘Evde kal’ çağrısına kulak veren isimlerden oldu. İkili, evlerinin bahçesini buz hokeyi pistine çevirdi. Uzun yıllar Amerika’da buz hokeyi oynayan, aynı zamanda Buz Hokeyi Milli Takım Başantrenörlüğü görevini sürdüren Deniz İnce, oğlu Mateo’yu çalıştırdı. Kızları Mayla’ya da jimnastik yaptıran İnce’nin bu hallerini, eşi sosyal medyada paylaştı.