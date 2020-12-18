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18.12.2020 - 07:00 |

Bakgör’den yeni şarkı

Dünya çapında birçok başarı elde etmiş DJ Ali Bakgör, prodüktör Santti ile birlikte hazırladığı son tekli çalışması ‘Empty Bottle’ı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Bakgör’den yeni şarkı
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Dünya çapında birçok başarı elde etmiş DJ Ali Bakgör, prodüktör Santti ile birlikte hazırladığı son tekli çalışması ‘Empty Bottle’ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Bakgör, bugüne kadarki en büyük iş birliği olan bu parçadan sonra bir de sürpriz yapacağını belirtti. DJ, 2021’de 14 parça daha çıkarmayı hedefliyor.

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