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28.01.2021 - 13:09 |

'Banka kartlarımı diğer çantamda unutmuşum'

Popçu Demet Akalın, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

'Banka kartlarımı diğer çantamda unutmuşum'
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Star TV'de Alişan ile birlikte yaptığı sabah programı sonrası arkadaşları ile birlikte soluğu alışveriş merkezinde alan Demet Akalın, yaklaşık 45 dakika kaldığı mağazada yeni ürünleri inceledi.

Ünlü şarkıcı, "Banka kartlarımı bir önceki çantamda unutmuşum, hiçbir şey alamadım" diyerek arkadaşlarıyla şakalaşıp bankanın yolunu tuttu.

AVM içerisinde bulunan banka şubesinden nakit çekim gerçekleştiren Akalın, mağazaya geri dönerek daha önce inceleyerek ayırttığı ürünleri satın aldı.

    Alişan kuliste kurşun döktürdüŞarkıcı Alişan, sunuculuğunu yaptığı sabah program sonrası kuliste kurşun döktürdü. 'Gözünüz çıksın' diyen Alişan, o anları sosyal medyadan paylaştı.
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    Cadde Yazarları

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