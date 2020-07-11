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11.07.2020 - 07:00 | | Mesut Yılmaz

Barınaktan aşk çıktı

Saruhan Hünel, sosyal sorumluluk projesi için gittiği hayvan barınağında tanıştığı Rabia Öztürk’e kalbini kaptırdı

Barınaktan aşk çıktı
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Uzun süredir sevgilisi olmayan Saruhan Hünel, yeni bir aşka yelken açtı. Oyuncunun, hayvan hakları savunucusu Rabia Öztürk’le yaklaşık bir aydır ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Çiftin, sosyal sorumluluk projesi için gittikleri hayvan barınağında tanıştığı öğrenildi.

İkili, sık sık Beykoz’daki hayvan barınağa giderek, minik dostlara mama yardımında bulunuyor. Sevgililer, geçtiğimiz günlerde Aqua Florya’da el ele görüntülenmiş, ilişkileri hakkındaki sorulara cevap vermemişti. Hünel, ‘Kuruluş Osman’ dizisinden sonra yeni projeleri değerlendiriyor.

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Cadde Yazarları

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