Genç yaşında geçirdiği talihsiz bir trafik kazası yüzünden yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor.



28 yıllık hayatının film olacağı Akarsu'nun Instagram hesabında paylaşıldı. Akarsu'yu kimin canlandıracağı ise henüz açıklanmadı.

Barış Akarsu, bir müzik yarışması ile adını duyurmuş ve çok kısa sürede tüm Türkiye’nin sempatisini kazanmıştı. Sesinin Cem Karaca’ya benzerliği ile ön palana çıkan genç şarkıcı 2007 yılında, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayata gözlerini yumdu.