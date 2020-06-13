Barış Falay: Onun adına çok mutluyum

Yakın zamanda bir projeye başlayacağını söyleyen Barış Falay, "İş hakkında çok fazla bilgi veremem ama benim adıma çok şaşırtıcı bir proje oldu. Beni bambaşka bir karakterde göreceksiniz" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu ile görüşüp görüşmedikleri sorulan oyuncu, "Kenan benim çok iyi ve yakın arkadaşım. Sık sık görüşüyoruz. Babalık heyecanı yaşıyor onun adına da çok mutluyum" diyerek, kuaförden ayrıldı.