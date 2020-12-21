21.12.2020 - 11:59 |
Barış Kılıç'tan 'Yasak Elma' açıklaması
Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisiyle ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda diziye veda eden Barış Kılıç'ın diziye geri döneceği öne sürüldü. Oyuncu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Fox'ta yayınlanan 'Yasak Elma' dizisine geçtiğimiz haftalarda Talat Bulut ve Barış Kılıç gibi isimler veda etmişti. Kadroya yeni isimlerin dahil olduğu diziyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İddiaya göre; diziden ayrılan Barış Kılıç'ın diziye döneceği söylendi. Sosyal medyada gündem olan bu konu sonrası Kılıç hemen açıklama yaptı.
Kılıç, 'Yasak Elma'ya döneceği haberlerine "Haberler doğru değil" dedi.