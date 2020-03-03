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HaberlerMagazin Haberleri Barış Yurtçu: Birkaç yeni projemiz olacak
03.03.2020 - 12:48 |

Barış Yurtçu: Birkaç yeni projemiz olacak

Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Barış Yurtçu: Birkaç yeni projemiz olacak

Spora geldiğini söyleyen Barış Yurtçu, "Şu sıralar yoğun şekilde boks yapıyorum. Şimdi antrenmandan çıktım. Birkaç parça almam gereken ürün vardı, onları da aldım" açıklamasında bulundu.

Yeni projeleri ile ilgili yoğun tempoda çalıştığını belirten yakışıklı şarkıcı, "Birkaç yeni projemiz olacak. Yoğun tempoda onlara odaklanmış durumdayız. Onun dışında spor ve ailemle vakit geçiriyorum" dedi.

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