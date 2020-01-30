30.01.2020 - 13:35 |
Başak Sayan'ın alışveriş keyfi
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve yazarlığa yönelen Başak Sayan, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi.
Tek başına alışverişe çıkan Başak Sayan, uzun süre mağazaları dolaştı. Genelde çocukları ile birlikte görmeye alıştığımız Sayan, "Uzun zamandır alışverişe çıkma fırsatım olmamıştı. Bugün o fırsatı yakalamışken ben de biraz tek başıma dolaşayım ve alışveriş yapayım istedim" açıklamasında bulundu.
Başak Sayan, yorucu geçen günün sonunda kahve molası vermeyi de ihmal etmedi.