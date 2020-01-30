Başak Sayan'ın alışveriş keyfi

Tek başına alışverişe çıkan Başak Sayan, uzun süre mağazaları dolaştı. Genelde çocukları ile birlikte görmeye alıştığımız Sayan, "Uzun zamandır alışverişe çıkma fırsatım olmamıştı. Bugün o fırsatı yakalamışken ben de biraz tek başıma dolaşayım ve alışveriş yapayım istedim" açıklamasında bulundu.

Başak Sayan, yorucu geçen günün sonunda kahve molası vermeyi de ihmal etmedi.