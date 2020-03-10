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HaberlerMagazin Haberleri Başak'ı, Fatih Ürek bile durduramadı!
10.03.2020 - 14:44 |

Başak'ı, Fatih Ürek bile durduramadı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının 476'ncı bölümünde; sunucu Fatih Ürek, tokmakla canhıraş bir şekilde eti döven Başak'ı durduramadı.

Başak'ı, Fatih Ürek bile durduramadı!

'Gelinim Mutfakta' yarışmasında; gelinler, yemeği yaparken çok zorlandı. Özellikle Başak, eti döverken düşmanına vuruyormuş gibi kendinden geçti. Bu sırada içeri giren Fatih Ürek, zorla tokmağı Başak'ın elinden aldı ve bir kaza çıkmasını engelledi. Başak'ın bu halleri ise herkesi çok güldürdü.

Magazin Haberleri Bülteni (10 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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