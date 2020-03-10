Başak'ı, Fatih Ürek bile durduramadı!

'Gelinim Mutfakta' yarışmasında; gelinler, yemeği yaparken çok zorlandı. Özellikle Başak, eti döverken düşmanına vuruyormuş gibi kendinden geçti. Bu sırada içeri giren Fatih Ürek, zorla tokmağı Başak'ın elinden aldı ve bir kaza çıkmasını engelledi. Başak'ın bu halleri ise herkesi çok güldürdü.