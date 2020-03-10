10.03.2020 - 14:44 |
Başak'ı, Fatih Ürek bile durduramadı!
Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının 476'ncı bölümünde; sunucu Fatih Ürek, tokmakla canhıraş bir şekilde eti döven Başak'ı durduramadı.
'Gelinim Mutfakta' yarışmasında; gelinler, yemeği yaparken çok zorlandı. Özellikle Başak, eti döverken düşmanına vuruyormuş gibi kendinden geçti. Bu sırada içeri giren Fatih Ürek, zorla tokmağı Başak'ın elinden aldı ve bir kaza çıkmasını engelledi. Başak'ın bu halleri ise herkesi çok güldürdü.