Başarı beratını takdim etti

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Ankara Şube Başkanı Nuray Karalar, Dünya Gönüllüler ve Sivil Toplum Kuruluşları Günü için Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’ne (KAGİDER) ödül verdi. Karalar, KAGİDER Başkanı Emine Erdem’e üstün hizmet ve başarı beratını da takdim etti.