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23.11.2020 - 07:00 |

'Başarısızlık umut barındırıyor'

15 yıldır ekranda olan ‘Arka Sokaklar’ dizisinde rol alan Yüsra Geyik, “Başarısızlık içinde çokça umut barındıran bir kelime...” diye konuştu

'Başarısızlık umut barındırıyor'
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Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Arka Sokaklar’daki başarısıyla adından söz ettiren Yüsra Geyik, XOXO dijital YouTube kanalına röportaj verdi. Oyuncu, “Başarısız olanı nasıl tanımlarız?” sorusuna, “Bir şeye başarısız diyebilmemiz için öncelikle o yola bir başarı elde etmek için çıkıyor olmamız gerekiyor. Başarısızlık içinde çokça umut barındıran bir kelime...” yanıtını verdi.
Hayal kırıklığıyla başa çıkılamadığını söyleyen Geyik, “Tek amacım o noktaya gelmemek. Başkalarından beklentilerimi olabildiğince törpülemeye çalışıyorum” dedi. Oyuncu, “Bir mentora sahip olmak mı, hislerle karar vermek mi?” sorusuna ise, “Kesinlikle hepimiz birer cevheriz. Kendimize ait yolumuz var. Onu fark edebilmek için baş başa kalmamız şart” cevabını verdi.

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