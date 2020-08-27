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27.08.2020 - 07:00 |

Başarıya kenetlendiler

Diplomat eşinin yanında yıllarca Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulanan ve yardım-severliğiyle gönüllerde taht kuran Zeynep Tarlan, şimdilerde girişimci oğlu Can Tarlan’ın en büyük destekçisi...

Başarıya kenetlendiler
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Diplomat eşinin yanında yıllarca Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulanan ve yardım-severliğiyle gönüllerde taht kuran Zeynep Tarlan, şimdilerde girişimci oğlu Can Tarlan’ın en büyük destekçisi... Sekiz yıl önce kurduğu kadın giyim markası Nocturne ile kısa zamanda adından söz ettiren Tarlan Ailesi, yurt içinde ve dışındaki mağazalarında başarıya kenetlenmiş. Sonbahar-kış koleksiyonunu da çıkaran ekip, önceki gün şirket merkezinde kutlama yaptı.

26 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni26 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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