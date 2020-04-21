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21.04.2020 - 07:00 |

Başarıya odaklandı

Küçük yaşlarda televizyon programlarında, çocuk oyunlarında ve projelerinde yer aldıktan sonra eğitimini kamera önü oyunculuk ve diksiyon alanında geliştiren Merih Öztürk, mesleğine yatırım yapmaya devam ediyor.

Başarıya odaklandı

Küçük yaşlarda televizyon programlarında, çocuk oyunlarında ve projelerinde yer aldıktan sonra eğitimini kamera önü oyunculuk ve diksiyon alanında geliştiren Merih Öztürk, mesleğine yatırım yapmaya devam ediyor. 2018 Best Model of Turkey seçilen Öztürk, geçtiğimiz günlerde çekilen reklam filminin ardından, “Artık televizyonla, oyunculuk alanında bu ekibin bir parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum” dedi.

Oğlu Pars'ın mezarını ziyaret eden Ebru Şallı uzun süre dua ettiSunucu Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars, geçtiğimiz perşembe günü hayata gözlerini yummuştu. Ebru Şallı bugün oğlunun mezarını ziyarete gitti.
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