Başarıya odaklandı

Küçük yaşlarda televizyon programlarında, çocuk oyunlarında ve projelerinde yer aldıktan sonra eğitimini kamera önü oyunculuk ve diksiyon alanında geliştiren Merih Öztürk, mesleğine yatırım yapmaya devam ediyor. 2018 Best Model of Turkey seçilen Öztürk, geçtiğimiz günlerde çekilen reklam filminin ardından, “Artık televizyonla, oyunculuk alanında bu ekibin bir parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum” dedi.