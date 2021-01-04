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04.01.2021 - 07:00 |

Başkandan yeni nesil tanıtım

Sosyal yaşamının önde gelen adreslerinden biri olan Moda Deniz Kulübü, pandemi ve karantina dönemi tedbirleri içinde kapılarını kapatırken, geçtiğimiz hafta yeni bir uygulama başlattı.

Başkandan yeni nesil tanıtım
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Sosyal yaşamının önde gelen adreslerinden biri olan Moda Deniz Kulübü, pandemi ve karantina dönemi tedbirleri içinde kapılarını kapatırken, geçtiğimiz hafta yeni bir uygulama başlattı. Moda Deniz Kulübü Başkanı Teoman Taşpınar ile şef Feyyaz Usta, üyelere kulübün özlenen lezzetlerini gel-al ya da paket servis Fuudy üzerinden ulaşabileceklerinin müjdesini verdi.

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