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22.02.2021 - 07:00 |

'Başkası olmak iyi geliyor'

Murat Boz, oyunculukta kendisini iyi hissettiğini söyledi. Şarkıcı, “Bazen başkası olmak bana iyi geliyor” diye konuştu

'Başkası olmak iyi geliyor'
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Yeni single’ı ‘Sevgilim’le müzikseverlerin karşısına çıkan Murat Boz, Enis Arıkan’ın programına konuk oldu. Şarkıcı, “Oyunculuğa devam edecek misin?” sorusuna, “Hepimiz kendi hayatlarımızda sıkışmışlıklar, yorulduğumuz anlar ve üzerimize çok gelindiğini hissederiz. Bazen başkası olmak bana iyi geliyor. Kendimi orada iyi hissediyorum” yanıtını verdi.
Uzun süre vokalistlik yapan şarkıcı, “Aslında hiçbir zaman sahne hedefim olmadı. Halen kendi konserlerimde arkaya geçip, vokallik yaparım. Bir gün 35 bin kişinin olduğu Tarkan’ın Bakü konserinde ‘Asla’ parçasını söylemiştim. Orada, ‘Benim de eserlerimi insanlar söylesin’ diyerek, solo kariyerime devam etme kararı aldım. Hayatımın kırılma anlarından biri oldu” şeklinde konuştu.

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