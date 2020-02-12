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12.02.2020 - 07:00 |

Anlamlı konser

Can Bonomo, Edis, Gökçe Bahadır-Burak Sevinç, Karsu, Mabel Matiz, Mehmet Erdem, Özgün, Sertab Erener ve Yalın gibi isimler, UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin çocuklara kaynak yaratmak için düzenlediği UNICEF Umut Konseri’nde sahne alacak.

Anlamlı konser

Can Bonomo, Edis, Gökçe Bahadır-Burak Sevinç, Karsu, Mabel Matiz, Mehmet Erdem, Özgün, Sertab Erener ve Yalın gibi isimler, UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin çocuklara kaynak yaratmak için düzenlediği UNICEF Umut Konseri’nde sahne alacak. Ceyda Düvenci’nin sunuculuğunu üstleneceği gece, 29 Mart’ta Volkswagen Arena’da gerçekleşecek.

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