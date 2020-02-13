Sanatsal izlenimler

Bahçeşehir Üniversitesi Kültür ve Sanat Direktörü Jochen Proehl’in, akademik ve sanat dünyasındaki dostları arasında merakla beklenen sergisi, Çukurcuma Cam Gallery’de açıldı. Sanatçının ‘Volumes’, ‘In Sittu’ ve ‘Anatomie’ isimleri taşıyan yağlı boya eserleri, beğeni topladı. Çalışmalar, ay sonuna kadar ziyaretçilere açık olacak.