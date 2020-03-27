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27.03.2020 - 07:00 |

‘Başrolü ben değilim’

Kenan İmirzalıoğlu, yüzü olduğu Türk Telekom’un, ‘Evde Kal’ çağrısına, reklam filmiyle destek verdi.

‘Başrolü ben değilim’

Kenan İmirzalıoğlu, yüzü olduğu Türk Telekom’un, ‘Evde Kal’ çağrısına, reklam filmiyle destek verdi. Evinden video çeken oyuncu, “Bu reklamın başrolü ben değilim. Başrolü, veri alışverişinin üst düzey olduğu günlerde, iletişimimiz kesilmesin diye çalışan Türk Telekom saha çalışanları ve bizim canımızı kendilerinden çok düşünen kahraman sağlık personelleri” diyerek, teşekkür etti.

Eva Mendes piyano müziği eşliğinde cam sildiABD'li oyuncu Eva Mendes, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 46 yaşındaki oyuncu, beş yaşındaki kızı piyano çalarken "Çocuk aktiviteleri için ipucu verin" dedi.
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Cadde Yazarları

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