Kenan İmirzalıoğlu, yüzü olduğu Türk Telekom’un, ‘Evde Kal’ çağrısına, reklam filmiyle destek verdi. Evinden video çeken oyuncu, “Bu reklamın başrolü ben değilim. Başrolü, veri alışverişinin üst düzey olduğu günlerde, iletişimimiz kesilmesin diye çalışan Türk Telekom saha çalışanları ve bizim canımızı kendilerinden çok düşünen kahraman sağlık personelleri” diyerek, teşekkür etti.