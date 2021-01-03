Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında? Batuhan Karacakaya biyografisi...

Survivor 2021 Ünlüler takımı kadrosunda yer alan isimlerden biri de Batuhan Karacakaya oldu. Kanal D ekranında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Bülent Ziyagil karakteri ile hafızalarda yer edinen Batuhan Karacakaya, bu yıl Survivor 2021 kadrosunda yer alacak. Peki Batuhan Karacakaya kimdir, aslen nereli?

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı. Genç oyuncu 1.82 boyunda ve 75 kilodur.

DİZİLERİ

2016 / Diriliş Ertuğrul (Dündar)

2011- 2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)

2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)

2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)

2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)

2004 / Büyük Buluşma (Tunç)

FİLMLERİ

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011

Dersimiz Atatürk - 2010

Bekle Beni - 2010

Uzun Hikâye - 2012