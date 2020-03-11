'Bayrağımızı dalgalandıran herkes baş tacıdır'

Piyano çalmasıyla ilgili yöneltilen sorulara cevap veren Yıldızhan, "İnsanların anlamadığı benim orada piyanoyu çalma gibi girişimimin olmadığı. Ben orada bir eser seslendiriyorum ve alttan notayı duymak istiyorum sadece. Bunun bu kadar büyüyeceğini tahmin dahi etmezdim" diyerek gülümsedi. Fazıl Say isminin hatırlatılması üzerine ise, "O bizi dünyada temsil eden bir piyanistimiz. Bayrağımızı dalgalandıran kimse her zaman baş tacıdır. Fazıl Say'ın da en kısa zaman da bir konserine gideceğim" dedi.