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03.03.2020 - 07:00 |

Bayrak değişimi

Uluslararası en eski turizm sivil toplum örgütü Skal Kulübü Derneği İstanbul üyelerinin, olağanüstü genel kurulu, Shangri-La Bosphours Hotel’de gerçekleşti.

Bayrak değişimi

Uluslararası en eski turizm sivil toplum örgütü Skal Kulübü Derneği İstanbul üyelerinin, olağanüstü genel kurulu, Shangri-La Bosphours Hotel’de gerçekleşti. Kulüp üyelerinin tam kadro katıldığı organizasyonda, iki yıldır başkanlık görevini yürüten Ata Eremsoy, alkışlar eşliğinde bayrağı Ayşe Glam’a devretti.

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