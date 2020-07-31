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31.07.2020 - 07:00 |

BAYRAM COŞKUSU

Bayram ekranı yine renkli, coşkulu ve nostalji dolu...

BAYRAM COŞKUSU
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Birbirinden eğlenceli isimlerle keyifli bir bayram yaşanacak. Kanal D’de eğlenceli yapım ‘Çarkıfelek’ izleyiciyle buluşacak. CNN TÜRK, Kurban Bayramı’nda izleyicileri zaman yolculuğuna çıkaracak. ‘Bir Zamanlar’, 70’li, 80’li ve 90’lı yılları üç bölüm olarak ekrana taşıyacak. TRT Müzik’te Muazzez Ersoy, doyumsuz
bir müzik ziyafeti sunacak. TRT 1 ise bayramı coşkusunu, beş saat boyunca canlı yayınlanacak ‘Bayram Özel’, programıyla ekrana taşıyacak. 

 

Çağla Şikel'den Alişan'a yanıtInstagram'da ‘Masayı topluyorumdur’ notunu taşıyan paylaşımı ile adından söz ettiren Çağla Şıkel, yakın arkadaşı Alişan'ın meydan okumasına böyle cevap verdi.
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Cadde Yazarları

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