BAYRAM COŞKUSU

Birbirinden eğlenceli isimlerle keyifli bir bayram yaşanacak. Kanal D’de eğlenceli yapım ‘Çarkıfelek’ izleyiciyle buluşacak. CNN TÜRK, Kurban Bayramı’nda izleyicileri zaman yolculuğuna çıkaracak. ‘Bir Zamanlar’, 70’li, 80’li ve 90’lı yılları üç bölüm olarak ekrana taşıyacak. TRT Müzik’te Muazzez Ersoy, doyumsuz

bir müzik ziyafeti sunacak. TRT 1 ise bayramı coşkusunu, beş saat boyunca canlı yayınlanacak ‘Bayram Özel’, programıyla ekrana taşıyacak.