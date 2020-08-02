02.08.2020 - 07:00 |
Bayram pozu
Süreyya Yalçın, yaşadığı Florida’da renkli mayosuyla çektirdiği fotoğrafları Instagram’dan paylaştı.
Kısa zamanda zayıfladığı görülen sosyetik güzel, “Mutlu bayramlar” notunu düştü. Yalçın’ın, son paylaştığı kareler gibi yine yorum sınırlandırması yapması dikkat çekti.
Cem Davran'dan duygusal paylaşımAnnesiyle birlikte çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşan Cem Davran, “Sevdiği şarkılarla, geçen doksan yıla yakın bir masalı hatırlatmaya çalışırsın. Bebeğiydin bir zamanlar, bebeğin olur gün gelir. Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor” dedi.