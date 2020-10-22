22.10.2020 - 09:19 | | MESUT YILMAZ
'Bebekleri öldürüyorsan insan değilsin'
Şarkıcı Mustafa Ceceli, önceki gün eşi Selin İmer'le birlikte Etiler'te bir mekanda akşam yemeği yedi. Çift çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Mustafa Ceceli, "Birçok şarkının sözlerini siz yazıyorsunuz. Eşinize bir şarkı yazacak mısınız?” sorusuna, “Selin’in öğrencilik yıllarında sözler yazdığı bir defter varmış. O defter bana geldiği zaman mutlaka güzel bir şarkı çıkacaktır. Bu bizim aramızda güzel bir hatıra olur“ şeklinde cevap verdi.
Ermenistan'ın Azerbaycan’da bulunan sivillere yönelik hain saldırılarına tepki gösteren Ceceli, “Ermenistan-Azerbaycan olayı ile ilgili söylenecek çok şey var. Bebekleri öldürüyorsan insan değilsin! 10 aylık bir bebeği öldürüp çıkıp özgürlük diye bağıramazsın. Azerbaycan’daki arkadaşlarımı sürekli arıyorum" dedi.