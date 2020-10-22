Mustafa Ceceli, "Birçok şarkının sözlerini siz yazıyorsunuz. Eşinize bir şarkı yazacak mısınız?” sorusuna, “Selin’in öğrencilik yıllarında sözler yazdığı bir defter varmış. O defter bana geldiği zaman mutlaka güzel bir şarkı çıkacaktır. Bu bizim aramızda güzel bir hatıra olur“ şeklinde cevap verdi.

Ermenistan'ın Azerbaycan’da bulunan sivillere yönelik hain saldırılarına tepki gösteren Ceceli, “Ermenistan-Azerbaycan olayı ile ilgili söylenecek çok şey var. Bebekleri öldürüyorsan insan değilsin! 10 aylık bir bebeği öldürüp çıkıp özgürlük diye bağıramazsın. Azerbaycan’daki arkadaşlarımı sürekli arıyorum" dedi.