Bebek’te büyük panik! Ne yapacağını şaşırdı

Sabah gazetesinin haberine göre; Taha Tatlıcı, akşam saatlerinde geldiği mekandan gece 03.00'te ayrıldı. Görevlilerden dışarıyı kontrol etmesini isteyen iş şnsanı, flaşların patlamasıyla şoke oldu.

Gaza basıp oradan uzaklaşan Tatlıcı, soluğu Etiler'de bir markette aldı. Su aldıktan sonra tekrar aracına binen iş insanı, muhabirlerden kaçmak için bu kez ters yöne giderek oradan uzaklaştı.

Tatlıcı'nın yaşadığı panik, yanındaki kadınların rahatlığı ise dikkatlerden kaçmadı.