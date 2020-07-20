Beğenilen fotoğraf

Afra Saraçoğlu, mayokiniyle Cem Talu’nun objektifine poz verdi. Fotoğrafı Instagram’dan paylaşan oyuncu, kısa sürede 400 bine yakın beğeni aldı. Saraçoğlu’na takipçileri, “Ateş”, “Yakıyorsunuz buraları” ve “Bu kareden sonra diğer ünlüler krize girer” gibi mesajlar gönderdi.