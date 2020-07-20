Beğenilen fotoğraf

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20.07.2020 - 07:00 |

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Afra Saraçoğlu, mayokiniyle Cem Talu’nun objektifine poz verdi.

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Afra Saraçoğlu, mayokiniyle Cem Talu’nun objektifine poz verdi. Fotoğrafı Instagram’dan paylaşan oyuncu, kısa sürede 400 bine yakın beğeni aldı. Saraçoğlu’na takipçileri, “Ateş”, “Yakıyorsunuz buraları” ve “Bu kareden sonra diğer ünlüler krize girer” gibi mesajlar gönderdi.

Merve Özbey'den eşine: Her günümü bahar, bahçe yapıyorsunGeçtiğimiz şubat ayında Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, 32 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşlarını bir araya getirerek kendisine doğum günü sürprizi yapan eşine, sosyal medya hesabından yayınladığı bir kare ile teşekkür etti.
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Cadde Yazarları

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