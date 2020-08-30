Beğenilen fotoğraf

30.08.2020 - 07:00 |
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Dila Tarkan, Bodrum tatiline devam ediyor.
Bikinili çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşan iş insanı, övgü ve beğeni aldı. Tarkan’a takipçileri, “Çok güzelsin”, “Tam iltifat etmelik kare” ve “Düz saç yerine kıvırcık yapınca havan değişiyor” gibi mesajlar gönderdi.
Hadise ve Benek’in film keyfiŞarkıcı Hadise, uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte... Karantina dönemini de birlikte geçiren çift, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından iyi giden aşklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Hadise bu defa Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek için açtığı Instagram hesabından paylaşım yaptı.