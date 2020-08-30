Beğenilen fotoğraf

Bikinili çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşan iş insanı, övgü ve beğeni aldı. Tarkan’a takipçileri, “Çok güzelsin”, “Tam iltifat etmelik kare” ve “Düz saç yerine kıvırcık yapınca havan değişiyor” gibi mesajlar gönderdi.