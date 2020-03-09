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HaberlerMagazin Haberleri Begüm Kütük - Erdil Yaşaroğlu güzel havanın tadını çıkardı
09.03.2020 - 09:09 | | MESUT YILMAZ

Begüm Kütük - Erdil Yaşaroğlu güzel havanın tadını çıkardı

Begüm Kütük - Erdil Yaşaroğlu çifti, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Sıcak havayı fırsat bilen ikili, kalabalığın arasına karışarak martı kullandı.

Begüm Kütük - Erdil Yaşaroğlu güzel havanın tadını çıkardı

Kalabalık arasında dikkatli bir şekilde gitmeye çalışan ikili, gazetecilerin görüntü almasına tepki gösterdi. Kütük, "Aman arkadaşlar, önüme çekip çekmeyin. Sonra kaza yapacağız, çok kalabalık" dedi. Yayaların kullandığı kaldırımdan giden çift, hızlıca oradan ayrıldı.

Magazin Haberleri Bülteni (9 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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