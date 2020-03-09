09.03.2020 - 09:09 | | MESUT YILMAZ
Begüm Kütük - Erdil Yaşaroğlu güzel havanın tadını çıkardı
Begüm Kütük - Erdil Yaşaroğlu çifti, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Sıcak havayı fırsat bilen ikili, kalabalığın arasına karışarak martı kullandı.
Kalabalık arasında dikkatli bir şekilde gitmeye çalışan ikili, gazetecilerin görüntü almasına tepki gösterdi. Kütük, "Aman arkadaşlar, önüme çekip çekmeyin. Sonra kaza yapacağız, çok kalabalık" dedi. Yayaların kullandığı kaldırımdan giden çift, hızlıca oradan ayrıldı.