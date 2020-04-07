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HaberlerMagazin Haberleri Begüm ve Ceyhun, Fahriye Evcen'in meydan okumasına katıldı
07.04.2020 - 14:24 |

Begüm ve Ceyhun, Fahriye Evcen'in meydan okumasına katıldı

Oyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, magazin dünyasının eğlenceli çiftleri arasında yer alıyor. Çift, karantina günlerinde Fahriye Evcen’in başlattığı parmak hareketleri meydan okumasına dahil oldu.

Begüm ve Ceyhun, Fahriye Evcen'in meydan okumasına katıldı

Bundan beş yıl önce dünya evine giren Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, ev karantinası döneminde pek çok ünlü gibi renkli paylaşımlar yapıyor. İkili, birlikte yapmaya çalıştıkları hareketle takipçilerini gülümsetti. Begüm ve Ceyhun çifti, hesaplarından paylaştıkları videolarına “olacak iş değil” notunu düştü.

Enis Arıkan'ın kuş kurtarma mücadelesiOyuncu Enis Arıkan’ın panjuruna kuş sıkıştı. Havluyla kuşu kurtarmaya çalışan Arıkan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Cadde Yazarları

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