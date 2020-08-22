Behzat Uygur: Kiralar 3'te 1 oranında alınmalı

Tiyatronun ünlü ismi Behzat Uygur, önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı. Ünlü oyuncu, bir kafede arkadaşı Ozan İçkale’yle buluştu. Fotoğraflarını çeken muhabirlerle sohbet eden Uygur, KüçükÇiftlik Park’ta yeniden tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlandığını açıkladı.

"SALON KİRALARI ÇOK YÜKSEK"

Pandemi sürecinin tiyatrolara etkisinden söz eden Behzat Uygur, “Biz tiyatro sektörü olarak sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Ama konserlerde, beach’lerde aynı dikkati göremiyoruz” dedi.

Tiyatroların salon kiralarını ödemekte zorlandığına dikkat çeken Uygur, “3’te 1 doldurulabilen salonlardan neden tam kira alınıyor? Kiralar da 3’te 1 oranında ödenmeli” şeklinde konuştu.